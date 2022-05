Gekantelde vrachtwagen zorgt voor hinder op E40 in Jabbeke

Brugge En plots ligt er een echte Michelange­lo in het Brugse Groeninge­mu­se­um: “Tot de jaren 90 wist niemand dat deze tekening van hem was”

Musea Brugge, de overkoepelende organisatie van allerlei toplocaties in Brugge, krijgt een prestigieuze collectie van bijna 2.000 tekeningen van topkunstenaars in beheer. Het is de Stichting Jean van Caloen uit Loppem die de kunstwerken tijdelijk ter beschikking stelt. Absoluut hoogtepunt is de verbluffende ‘Steniging van de heilige Stefanus’ van Michelangelo. “Dit werk is een bedrag met vele nullen waard.”

17 mei