Géén straf voor sjoemelende bankdirecteur die klanten 3 miljoen euro lichter maakte: “Hij beloofde ons 22 procent rendement, maar ons geld was weg”

Varsenare Huis Snello moet een thuis bieden aan minstens 12 jongvolwas­se­nen met een beperking: "We willen als ouders onze kinderen zo gelukkig mogelijk maken”

Tegen 2023 moeten minstens 12 jongvolwassenen met een mentale of motorische beperking hun intrek kunnen nemen in een eigen studio op het domein van Licht en Liefde in Varsenare. Hun ouders zullen de organisatie van Huis Snello op zich nemen, de zorg over de kinderen zal wordne uitbesteed. “Ons einddoel is hen een gelukkige toekomst bezorgen”, vertelt initiatiefnemer Koen Ongenae, wiens dochter Daphne (24) zelf in het project gaat wonen.

3 november