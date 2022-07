Fietser (18) lichtgewond na aanrijding door wagen

Jabbeke Proefop­stel­ling in Kapelle­straat wordt verlengd

Om te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de schoolomgeving van De Klimtoren kan geoptimaliseerd worden, besliste de gemeente Jabbeke enige tijd geleden eenrichtingsverkeer met een dubbelrichtingsfietspad in te voeren in de Kapellestraat. Om het effect van de proefopstelling grondig te kunnen evalueren, wordt de proefopstelling nu verlengd.

5 juli