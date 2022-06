Febe (23) gaat mee met Jannes (30) als reisbuddy: “Ik zag de oproep en kwam hem twee dagen later toevallig in de fitness tegen”

Loppem Brandalarm wekt bewoners, maar hun huis is wel onbewoon­baar

In de Begonialaan in Loppem is zondagnacht brand uitgebroken op de zolderverdieping van een alleenstaande woning. De bewoners werden gewekt door hun brandalarm en konden zo tijdig ontkomen. Hun huis is wel onbewoonbaar verklaard.

20 juni