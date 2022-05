Enorme rook bij schuurbrand in Zerkegem: perimeter intussen opgeheven

Brugge VELOVEILIG. ‘Amper' één op twee Bruggelin­gen vinden Brugge een fietsveili­ge stad: “Onze nauwe straten zorgen soms voor een onbehaag­lijk gevoel”

De resultaten van de VeloVeilig Vlaanderen-bevraging voor Brugge bezorgen burgemeester Dirk De fauw (CD&V) een dubbel gevoel. De Bruggeling geeft twee keer zes op tien voor veilig fietsen in de stad en voor het huidige fietsbeleid. In totaal is 51 procent echt tevreden over het fietscomfort. “Resultaten die doen inzien dat we nog werk hebben en dat ook van plan zijn", zegt De fauw.

