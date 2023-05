Elena (13) lanceert oproep nadat ze zwaar ongeval overleeft: “Een helm dragen is misschien niet hip, maar het redde wel mijn leven”

Ze was op weg naar huis via een route die ze nooit eerder had gevolgd en werd vervolgens aangereden door een bus. Tien minuten lang was Elena — amper 13 jaar oud — bewusteloos, nu doet het meisje haar verhaal. Want ook zij beseft dat het veel erger had kunnen aflopen. “Draag, alsjeblieft, altijd je helm”, zegt ze. “Ze zouden dat ding verplicht moeten maken.”