Een vernieuwde broodhoek, opgefriste versmarkt en extra koelmeubels: vernieuwde OKay in Jabbeke opent deze week

KIJK. Groeit deze grijze zeehond net zoals Oscar destijds uit tot de mascotte van de kust?

Twee jaar geleden was Oscar zowat de bekendste grijze zeehond van onze kust. Helaas overleed hij maar het ziet ernaar uit dat zijn evenbeeld het strand heeft uitgekozen als zijn geliefde rustplaats. Over de naam zijn de vrijwilligers van het NorthSealTeam het nog niet helemaal eens maar dat hij als twee druppels water op Oscar lijkt, is wel duidelijk.