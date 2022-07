Een heus peloton in het wiel van koningin Mathilde tijdens start van haar ‘Ronde van België’

Oostende Renovatie Entrepotge­bouw gaat volgende fase in

In oktober 2021 werd de officiële start gegeven voor de renovatie van het Stapelhuis Entrepot. De werken zijn ondertussen in een nieuwe fase beland. Na de grond- en afbraakwerken is nu het moment aangebroken waarop het historisch gebouw terug opgebouwd wordt.

12 juli