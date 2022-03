Dieven stelen geld en juwelen uit woning

Oostende Huur een Vespa bij VespaFun@TheBeach in Oostende en waan je in Italië

Leuk nieuws voor Vespafans: vanaf nu kan je in Oostende Vespa’s huren. Nadat Steph’s Vesparenting in Leffinge permanent zijn deuren sloot in december vorig jaar, kan je nu opnieuw een Vespa huren aan de kust bij VespaFun@TheBeach in de Koningsstraat in Oostende, vlakbij het casino. Er staan acht splinternieuwe Vespa’s Primavera 50cc klaar.

24 maart