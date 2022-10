Deze Jabbekenaars zien plots een asielcentrum achter hun woning komen: “De vluchtelingen kunnen gewoon goeiedag komen zeggen in onze tuin”

Brugge/Jabbeke Gesloten terugkeer­cen­trum De Refuge verhuist naar terrein langs de E40 in Jabbeke: “We zijn in snelheid gepakt”

Het gesloten terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers De Refuge verhuist naar een terrein nabij de E40-afslag richting Oostende in Jabbeke. De Refuge moet na 25 jaar immers weg uit het geklasseerde gebouw langs de N31 in Brugge, omdat het fel verouderd is. “Wij hadden in dit dossier als gemeente helemaal niets in de pap te brokken”, foetert de Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn (CD&V).

15 februari