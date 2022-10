Deze Jabbekenaars krijgen plots een asielcentrum achter hun woning: “De vluchtelingen kunnen recht onze tuin binnenwandelen”

Oostende RESTOTIP. Ensorito: een stukje Italië in Oostende

Al 15 jaar baten Julie Coopman en Anthony Caulier Ensorito uit in Mariakerke. Begonnen als een kleine traiteurzaak , is het restaurant intussen gegroeid tot een vaste waarde in Oostende. Met een prachtig zicht op het Duinenkerkje kan je er heerlijk Italiaans eten. En je voelt je ook gewoon in Italië wanneer je binnen zit. Van de muziek, het decor en zelfs de servies, alles ademt Italië. Deze week was het Wereld Pasta Dag, het perfecte moment om er eens een heerlijk pastagerecht te eten.

