Dag van de Jeugd aan het Vrijetijdscentrum

Alle kinderen en jongeren uit Groot-Jabbeke zijn tussen 13 en 18 uur welkom aan het Vrijetijdscentrum. Ze kunnen volledig gratis deelnemen aan activiteiten als pannavoetbal, grime, springkastelen en voetgolf. Voor de oudere jongeren is er onder meer een potje pool of tafelvoetbal. Aansluitend wordt ook een nieuwe editie van Jeugd on Tour georganiseerd, waarop alle jongeren iets kunnen drinken in de jeugdlokalen. Inschrijven vooraf is niet nodig. Meer info via 050/81.02.19 of jeugd@jabbeke.be.