Coiffure Hoffman is al 60 jaar lang een begrip in de Jabbeekse Dorpsstraat: “Mijn ouders waren destijds de pioniers van de moderne kapperszaak”

Jabbeke 5,8 miljoen keer bedankt! Deze verhalen raakten de Jabbeke­naar het meest in 2022

De getuigenis van de vader wiens drie kinderen vermoord werden door hun moeder en het afscheid van doelman Miguel Van Damme. Enkele tragische verhalen domineerden het Jabbeekse nieuws in 2022. Maar er was ook de zoektocht van Jannes (30) naar een reisbuddy en uiteraard de komst van een opvangcentrum voor asielzoekers. Dit waren de meest gelezen artikels uit Jabbeke: goed voor in totaal 5,8 miljoen lezers. Waarvoor onze grote dank.

4 januari