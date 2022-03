Buurtbewoners blijven zich verzetten tegen bouw van meergezinswoningen in Oude Dorpsweg

VarsenareDe plannen voor de bouw van twee meergezinswoningen in de Oude Dorpsweg in Varsenare blijven voor verzet zorgen in de buurt. Op de plek waar vroeger Aveve gevestigd was, willen de grondeigenaars meerdere appartementen laten zetten. “Maar men moet toch niet per se elke vierkante centimeter grond willen volbouwen?”, zegt Servaas Sierens van Leefbaar Varsenare.

Ruim een jaar geleden dienden de eigenaars van het perceel waarop vroeger Aveve gevestigd was en die van de woning ernaast een eerste plan in voor de bouw van een meergezinswoning met 32 appartementen en ondergrondse parkeergarages. Het burgerinitiatief Leefbaar Varsenare verzette zich toen echter met succes tegen de bouwplannen. “Wij waken over het dorpszicht en de leefbaarheid binnen Varsenare en menen daarom dat niet elke vierkante centimeter volgebouwd moet worden”, zegt Servaas Sierens. “Let op: we hebben niets tegen meergezinswoningen. Er bestaan wel degelijk mooie projecten in het dorp. Maar dit plan is té volumineus.”

Lokale handel

Na het protest beslisten de eigenaars een nieuw plan op te stellen. De onmiddellijke buren die naast de locatie wonen gingen ditmaal echter meteen in de tegenaanval. Leefbaar Varsenare sluit zich opnieuw aan bij het verzet. “Het enige verschil met de vorige plannen is dat er iets minder flats voorzien zijn en ook een kleine doorgang. Het volume van de geplande bouw blijft echter grotendeels hetzelfde. En dat strookt helemaal niet met onze visie. In Varsenare heb je momenteel niet zoveel handelszaken meer. De locatie langs de Oude Dorpsweg zou zich uitstekend kunnen leven voor de realisatie van een winkel. Al is het natuurlijk niet aan ons om daarover te beslissen.”

Het openbaar onderzoek rond de aangevraagde omgevingsvergunning is intussen een tweetal weken afgerond. Het is nu aan de gemeente om een beslissing over een eventuele toekenning te nemen. Leefbaar Varsenare blijft zich intussen inzetten voor hun dorp. Op zaterdag 23 april organiseert het burgerinitiatief een informatieve avond. “Het thema is ruimtelijke ordening”, zegt Sierens. “Door in debat te gaan met verschillende experten willen we bekijken hoe Varsenare in de toekomst eruit moet gaan zien.”

LEES OOK: