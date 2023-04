Buitenspeeldag op 19 april in Jabbeke

“Blinden en bejaarden waren voor haar makkelijke slachtof­fers”: stelende poetsvrouw slaat in vijf jaar tijd meer dan 30 keer toe

Vijf jaar lang kon poetsvrouw S.T. (27) uit Eernegem ongestoord juwelen en geld stelen in woonzorgcentra of bij mensen thuis. In totaal sloeg ze meer dan dertig keer toe bij mensen in een kwetsbare situatie. “En als ze betrapt werd, deed ze zich koelbloedig voor als een OCMW-inspecteur of politieagente”, foeterde de procureur, die 37 maanden cel vorderde. De vrouw werkt intussen al opnieuw in een woonzorgcentrum.