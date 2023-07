Bromfietser (72) wordt onwel en komt ten val

Bestuurder zwaarge­wond nadat wagen op tegenlig­gers botst: “Brandweer heeft man uit wrak bevrijd”

In de Ruddervoordsestraat in Veldegem is woensdagochtend een bestuurder zwaargewond geraakt bij een ongeval. De man week met zijn wagen af van de rijstrook en botste frontaal op twee tegenliggers. “Ook in de andere wagen viel er een gewonde”, zegt politiecommissaris Maarten Vansteenkiste. Ook één andere betrokkene raakte gewond.