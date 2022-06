Summerbar 8490 moet Jabbeekse dorpskern nieuw leven inblazen: “Inwoners snakken ernaar om een terrasje te kunnen doen in het centrum”

“Er is zo weinig te doen in het centrum van Jabbeke.” Het moet de voorbije jaren zowat het meest gehoorde punt van kritiek geweest zijn onder de inwoners van de gemeente. Schepen van Middenstand Chris Bourgois (CD&V) besliste de koe bij de horens te vatten. “De Jabbekenaars hadden eigenlijk wel een punt”, geeft hij toe. “Ik ben op zoek gegaan naar een oplossing en stelde vast dat het pand van de vroegere ING al vier maanden te koop stond. Het leek me leuk om daar een pop-up in te richten en de eigenaars waren meteen akkoord.”

Foodtruck

Nic De Wolf (47), die enkele maanden geleden Wolf’s Dartshop opende in de Constant Permekelaan, bleek de geknipte uitbater voor de zomerbar. Hij baatte in het verleden al de cafetaria uit van het sportcentrum in Bredene. “Ik was al enige tijd op zoek naar een plek in Jabbeke om een horecazaak te beginnen”, zegt hij. “Nog voor de pandemie was mijn oog gevallen op de voormalige drukkerij in de Dorpsstraat, maar die plannen sprongen af. Deze zomerbar was voor mij dus een uitgelezen kans.”