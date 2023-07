VACATURE: Ben jij de journalist die wij zoeken aan de kust?

Hoe ver staan de werken aan het gloednieuwe casino van Middelkerke? Slaat de verkiezingskoorts al toe in gemeenten als Koekelare, Gistel en Oudenburg? En waar moet je zijn voor de lekkerste koffies en hipste shoppingadresjes in Oostende? Als freelance reporter voor HLN aan de kust schrikt geen enkel onderwerp je af. Jij kickt op primeurs, weet wat er leeft en gaat op zoek naar bijzondere menselijke verhalen. Met je smartphone in de aanslag publiceer jij snel en helder artikels in woord en beeld op hln.be.