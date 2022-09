Bestelwagen knalt op vrachtwagen op E40 in Jabbeke

Oostende Zware brand verwoest bromfiets en wagens in ondergrond­se garage in Oostende

In Oostende is woensdagavond een zware brand uitgebroken in een ondergrondse parkeergarage in de Hennepstraat. De bovenliggende appartementen werden ontruimd, maar gewonden vielen er niet. De materiële schade in de garage is wel groot.

31 augustus