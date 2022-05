Bestel een gratis boom voor in je tuin

Tot eind augustus kan elk Jabbeeks gezin een gratis boom bestellen. De bomen kunnen vervolgens in het najaar worden afgehaald en geplant in de tuin. “In tegenstelling tot gras dragen bomen iets bij aan de natuur of het klimaat. Ze zijn nuttig voor insecten, kleine diertjes en vogels, filteren de lucht, zorgen voor verkoeling en verzachten de effecten van de klimaatverandering. Bovendien worden je tuin en de omgeving mooier.”

Per adres in Jabbeke kan één boom aangevraagd worden. Er is keuze uit een linde, eik, gele kornoelje of hazelaar. Bestellen kan via de website van de gemeente.