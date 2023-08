Belgian Cat Kyara Linskens (26) gehuldigd in haar thuisbasis Jabbeke: “Superblij dat mijn familie erbij is... Ik moet hen 9 maanden per jaar missen”

“Ik was nu anderhalve maand thuis in Varsenare. Dat heeft me wel deugd gedaan.” Een emotionele Kyara ‘Kiki’ Linskens (26) is maandagavond letterlijk in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Jabbeke. Bij de overwinning van het EK basketbal op 25 juni was ze een belangrijke pion dankzij haar 18 punten en 15 rebounds. “Een medaille op de Olympische Spelen zou dé kers op de taart zijn”, glundert papa Jerry, die zijn dochter vanaf 8 jaar naar de training bracht.