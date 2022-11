Asielzoekers lijken tóch welkom in Jabbeke: “In ruil krijgt de gemeente beloftes... Ik heb ze zwart op wit zien staan”

JabbekeAls de voormalige gebouwen van de civiele bescherming veilig worden verklaard, zullen binnen vier weken effectief asielzoekers neerstrijken in Jabbeke. Dat blijkt na een “constructief” gesprek dat burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) vrijdagmiddag had met staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V). “De hinder voor de gemeente zal beperkt blijven”, stelt Casteleyn, die naar eigen zeggen ook de belofte kreeg om de site nadien te kunnen aankopen.

De mogelijke komst van een asielcentrum is al meer dan een week lang hét gespreksonderwerp in Jabbeke. Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) reageerde vorige week furieus, nadat het kernkabinet zonder enig overleg de beslissing had aangekondigd. Aanvankelijk zou de burgervader juridische stappen ondernemen, maar enkele dagen later klonk hij al wat milder. “We gaan eerst rond tafel zitten”, kondigde Casteleyn aan. Vrijdagmiddag zat hij samen met de bevoegde staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) en haar kabinetschef.

Maximaal zes maanden

En dat gesprek verliep volgens Casteleyn bijzonder constructief. “Het bewijst dat we altijd eerst hadden moeten spreken, alvorens er een beslissing werd genomen", zegt hij. “Het is me nu tenminste duidelijk wat de bedoeling is. In de voormalige gebouwen van de civiele bescherming zou een humanitair opvangcentrum komen, waarin kwetsbare gezinnen uit Afghanistan, Syrië, Palestina, Eritrea en Burundi zouden worden ondergebracht tot ze een plaats hebben in een asielcentrum. Ik zou zeggen dat ze in Jabbeke komen ‘kamperen’, als ik dat woord mag gebruiken. En dat voor een periode van maximaal zes maanden.”

Quote Het is nog niet honderd procent zeker dat het opvangcen­trum er komt. De leefbaar­heid van de site moet eerst nog onderzocht worden. Zo wil men eerst nog bekijken of er geen schadelij­ke stoffen aanwezig zijn Burgemeester Frank Casteleyn (CD&V)

Staatssecretaris de Moor verzekerde haar partijgenoot dat de hinder voor Jabbeke beperkt zal blijven. “Omdat het om een tijdelijke opvang gaat, moeten de kinderen hier geen school lopen”, vertelt Casteleyn. “Ze worden ook niet ingeschreven in de gemeente, maar wel in Brussel. De organisatie van het opvangcentrum is in handen van Fedasil. Dat wil zeggen dat federale ambtenaren worden ingezet om de werking te ondersteunen. Er zal 24 uur op 24 personeel aanwezig zijn en ook nachtwakers worden ingezet. Zij zullen erop toezien dat de hinder voor de buurt tot een minimum wordt beperkt. Daartoe zullen ook de nodige leefregels worden opgesteld.”

Containers

Volgens Casteleyn moet er nog een kanttekening gemaakt worden. “Het is nog niet honderd procent zeker dat het opvangcentrum er komt. De leefbaarheid van de site moet eerst nog onderzocht worden. Zo wil men eerst nog bekijken of er geen schadelijke stoffen aanwezig zijn. Pas indien dat uitgesloten is, zal er groen licht gegeven worden. Of de gebouwen nu plots wel geschikt zijn voor bewoning? Blijkbaar is men van plan om in de vroegere hangars van de civiele containers te plaatsen, waarin de gezinnen zouden verblijven. Maar nog eens: op voorwaarde dat alles veilig wordt verklaard.”

In ruil voor de komst van het humanitair opvangcentrum kreeg de gemeente Jabbeke (nog maar eens) beloftes. “Ditmaal heb ik ze zwart op wit zien staan”, zegt de burgemeester. “Eens het opvangcentrum weg is, zouden wij de site effectief kunnen aankopen. De Regie der Gebouwen, die eigenaar is, werkt daaraan mee. Dit dossier is een kwestie van geven en nemen. Ik ben alvast gerustgesteld.”

