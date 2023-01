Appartementsprijzen blijven stijgen in Jabbeke

Brugge De strijd van Vlaamse gemeenten tegen hackers? Deze studenten staan mee in de frontlinie: “Al 150 lokale besturen lieten zich gewillig aanvallen”

“Het is belangrijk dat we mensen wakker schudden, want het gevecht tegen hackers zal alleen nog maar intenser worden.” Een legertje jongeren van de hogeschool Howest trekt door het Vlaamse land, met één missie: lokale besturen beschermen tegen cybercriminelen. Ook het onlangs geteisterde Antwerpen kreeg ooit de studenten Cyber Security over de vloer. “Ze vonden toen wel degelijk enkele verbeterpunten, waar de stad mee aan de slag kon gaan.” De jongeren leggen uit hoe ze te werk gaan én geven tips hoe je zelf hackers te slim af kan zijn.

6:00