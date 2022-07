Als het zelfs te warm is voor een terrasje: “We vinden het onverantwoord om ons personeel in zo’n hitte te laten werken”

We krijgen dinsdag de heetste dag van het jaar. En wellicht zullen er ook hitterecords sneuvelen. Daarom nemen heel wat mensen hun voorzorgen. En ook in de horeca is dat het geval. Zo beslisten de zaakvoerders van restaurant ’t Oud Gemeentehuis in Varsenare om tijdens de warmste uren dicht te blijven.

“Onze mensen zijn wel wat gewoon, maar dit is toch heel uitzonderlijk”, zeggen zaakvoerders Erwin Brakman en Benedicte Constandt. “We zullen hier dan ook geen risico’s nemen. Het is gewoon niet verantwoord om op zo’n dag in volle zon op het terras te werken. En ook voor de mensen in de keuken wordt het te warm. Vanaf 17 uur zal het hopelijk wat afkoelen, dan kunnen we erin vliegen.”