"55 muzikanten tussen het groen: als dat geen unieke setting is!": laurierkwekerij Lauretum viert dubbel jubileum met operaspektakel

JabbekeLauretum bestaat 20 jaar, de laurierkwekerij 50 jaar en stichter André Devisch wordt er 75. Reden genoeg voor Sybiel Devisch om een uniek evenement op poten te zetten in de oranjerie van haar zaak in Jabbeke. Liefst 55 muzikanten zullen er twee avonden een exclusief operaspektakel verzorgen tussen de laurieren. “De ultieme droom van mijn vader”, vertelt Sybiel trots.

André Devisch was aanvankelijk een groentekweker. Begin jaren ‘70 bouwde hij met z’n vrouw Annie Seys een tuinbouwbedrijf langs de Zomerweg in Jabbeke. Tomaten en sla waren de specialiteit van het koppel, maar dat veranderde snel. “Tijdens de oliecrisis nam de prijs van de stookolie enorm toe”, vertelt dochter Sybiel Devisch. “Omdat de serres verwarmd werden met stookolie, ging papa op zoek naar een product dat dat veel minder nodig had. Aangezien hij uit Brugge afkomstig was, was de keuze snel gemaakt. De laurier was in het verleden immers een tijdlang een bijzonder populair product in de stad.”

Kasteeldomeinen

Langzaamaan verdrong de laurier de groenten in de serres van André en Annie, tot het koppel zich volledig toespitste op de plant. “En dat hebben ze zich niet beklaagd”, zegt Sybiel. “Het bleek een enorm succes. Ik herinner me dat papa eens naar een vierdaagse beurs in Duitsland moest. Hij was echter veel vroeger dan verwacht terug thuis. Alle laurierplanten waren uitverkocht. De kweek van laurier is uiteindelijk echte liefhebberij geworden. Papa ging overal z'n planten halen. Hij hield zelfs in de gaten waar kasteeldomeinen te koop stonden om er de laurierbomen en -planten te gaan opkopen. Op die manier is het bedrijf in een versneld tempo gegroeid tot wat het nu geworden is.”

En dat mag gerust een succes genoemd worden. De laurierkwekerij van de familie Devisch levert intussen zowat overal in Europa. “Onze planten zijn momenteel zelfs in Zweden en Ierland te vinden", lacht Sybiel. “En in 1999 mochten we ook de laurieren leveren voor het huwelijk van Filip en Mathilde, toen nog prins en prinses. Dat was een onvergetelijk moment.”

Dubbel jubileum

De laurierkwekerij, waar dochter Sybiel intussen zaakvoerster van is, bestaat op heden 50 jaar. Vorig jaar vierde ook het Lauretum, met de bijhorende oranjerie, haar 20ste verjaardag. De viering van het dubbele jubileum moest door corona echter een jaar worden uitgesteld. Sybiel besloot het groots aan te pakken. Zeker ook omdat haar vader André z’n 75ste verjaardag viert. “Jaren geleden zijn we door de architect van Lauretum eens uitgenodigd om in het kasteel van Beloeil de Opéra de Verdure te gaan bijwonen. Dat was een fantastische belevenis. Papa had aanvankelijk niets met opera, maar sindsdien was het zijn grote droom om eens een operaspektakel in onze laurierkwekerij te organiseren. Dit is natuurlijk de ideale gelegenheid.”

Meezingen

Op donderdag 28 en vrijdag 29 april treedt het Casco Phil Orkest onder leiding van Benjamin Haemhouts op in de oranjerie van het Lauretum. “55 muzikanten uit binnen- en buitenland zullen tussen het groen een operaspektakel verzorgen”, vertelt Sybiel. “Een unieke setting, dus. Het wordt overigens geen klassieke opera, maar een zeer toegankelijk evenement. Zelfs mensen die nog nooit een opera hebben bijgewoond, zullen er hun gading in vinden. Het evenement heeft ook een interactief kantje, want het publiek zal worden uitgenodigd om mee te zingen. Voor- en achteraf kunnen ze bovendien genieten van een gezellige receptie.” Tickets voor de opera en bijhorende receptie met hapjes kosten 100 euro en zijn te verkrijgen via de website van het evenement.

