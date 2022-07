450 figuranten katapulteren het Snellegemse Oosthof terug naar de middeleeuwen: “Verwacht alvast een spectaculaire veldslag met kanonnen”

Brugge “Hier zijn ontelbaar veel Brugse koppeltjes ontstaan”: Terug naar de wonderja­ren van De Vuurmolen, die een reünie houdt

“Zeven dagen op zeven open, en populair bij jan en alleman: dat vind je vandaag in Brugge niet meer.” Jan Lantsoght (61), voormalig uitbater van De Vuurmolen, heeft “gewéldige momenten” meegemaakt in het legendarische nachtcafé op het Kraanplein. En hij niet alleen: zaterdag houden Jan en zijn voormalige kelner Thierry Strypsteen een reünie, waarbij de herinneringen aan de gloriejaren centraal staan. “De zaak stond in de top 3 van cafés die het meeste Jupilers verkochten in ons land.”

12:03