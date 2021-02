28-jarige vrouw thuis dood aangetroffen: mogelijk verdacht overlijden

Oostende Alweer brand in leegstaand Sint-Jozefzie­ken­huis: “Wellicht wilde iemand zich verwarmen”

9 februari In het leegstaande Sint-Jozefziekenhuis in Oostende, dat in april eindelijk wordt gesloopt, is dinsdag voor de zoveelste keer brand uitgebroken. Dit keer leek het evenwel niet om opzettelijke brandstichting te gaan. “Het lijkt erop dat iemand zich probeerde te verwarmen”, zegt kapitein Nathalie Van Moorter van de brandweerpost Oostende.