23 dichttalenten nemen deel aan ‘Poëzie in de Tuin’, dichteres Delphine Lecompte verzorgt literaire avond

Achter de schermen van de havens loeren of je loopschoe­nen aantrekken: onze weekend­tips in Brugge en aan de kust

Inspiratie nodig voor een leuk en gevarieerd weekend van 6 en 7 mei? We helpen je graag met vijf hapklare tips in Brugge en aan de kust. Er is voor elk wat wils, van hondenliefhebbers over levensgenieters tot sportievelingen.