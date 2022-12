18 maanden cel voor bezit van bijna kilogram amfetamines

De Mercedes van Jan G. (41) werd op 27 november 2021 in Jabbeke aan een controle onderworpen door de douane. In de koffer werd onder de bekleding een lichtblauwe stoffen boodschappentas met 966 gram amfetamines ontdekt. De Kruisemnaar verklaarde onmiddellijk dat zijn passagier Seyed M. (42) had gevraagd om hem in Gent op te pikken en naar Oostende te voeren. Daarom vermoedde hij dat de drugs van die kameraad waren. G. gaf wel toe zelf sporadisch speed te gebruiken. Uit het onderzoek van zijn gsm bleek ook dat hij veel contacten had in het drugsmilieu.