16-jarige bromfietser knalt tegen bestelwagen en auto: tiener raakt zwaargewond

Brugge Tieners die willekeuri­ge dertiger in coma sloegen vrijdag voor jeugdrech­ter: “Ze kicken op geweld en drugs”

De vier tieners die zondagmorgen een dertiger in coma sloegen in het centrum van Brugge, zullen vrijdag opnieuw voor de jeugdrechter verschijnen. Die zal beslissen of ze al dan niet een maand langer in de gesloten instelling moeten blijven. Ze worden alle vier verdacht van poging tot doodslag. “Ze kicken op geweld en drugs”, klinkt het in Brugse jongerenkringen.

20 april