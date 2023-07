Jonathan (29) komt om het leven wanneer auto van vriend aan het slippen gaat: “Mijn broer was een ‘leutemaker’ en keiharde werker”

“Sociaal, behulpzaam en een harde werker.” De zus van de 29-jarige Jonathan Vancoillie heeft niets dan mooie woorden voor haar betreurde broer. De jongeman uit Menen kwam maandagnamiddag om het leven bij een zwaar verkeersongeval in Ardooie. Hij zat als passagier in de wagen van een goede vriend toen het opeens helemaal misliep en de wagen uiteindelijk in de flank aangereden werd. “Hij heeft de klap opgevangen en was op slag dood”, vertelt zus Stefanie, die amper kan geloven dat haar jongere broer er niet meer is.