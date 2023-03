Zware regen en bewolking in Izegem vanochtend

Postover­ste Johan (56) geeft fakkel door aan Marc (51): “Mijn brandweer­helm heeft me naar soms heel pijnlijke gebeurte­nis­sen geleid”

Zaal Meilief was zaterdag te klein voor de bevelsoverdracht in de brandweerpost Izegem. Met meer dan één kwinkslag nam Johan Dermaut afscheid als postoverste, Marc Reubens volgt hem op. “Ik kijk met dankbaarheid terug. Maar dat ik het zal missen, staat vast”, zegt Johan. “De kameraadschap, de fratsen die we uithaalden, de verbondenheid in soms moeilijke omstandigheden… Nooit zal ik het vergeten. Net als de nabesprekingen: de gewone maar ook de bijzondere.”