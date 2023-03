Zoon Christophe huldigt straatnaam voor wielrenner Patrick Sercu in: “Vereerd met dit mooie eerbetoon aan mijn vader”

61 getuigen zullen gehoord worden op assisenpro­ces rond moord op Gerdy Delannoy (53)

Op het assisenproces tegen Steven Marijsse (46) uit Izegem zullen in mei 61 getuigen aan bod komen. Dat werd maandag beslist tijdens de inleidende zitting. Marijsse bracht drie jaar geleden zijn partner Gerdy Delannoy (53) om het leven in hun woning in Ingelmunster.