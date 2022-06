Zomerbar Heron strijkt neer in Blauwhuispark

Het gerenoveerde kasteel Blauwhuis is sinds maart het decor voor allerlei evenementen. Daar komt straks ook zomerbar Heron bij. “De naam betekent ‘reiger’ in het Frans en is een verwijzing naar de reigerkolonie die aan de achterkant van het mooie Blauwhuispark verblijft”, zegt Marie Romel, die met Blue Castle Events alles in goede banen leidt. “Dat is één van de grote troeven van deze locatie en die willen we straks optimaal uitspelen. Deze locatie heeft heel wat potentieel omdat we midden in een groene oase zitten. Mensen kunnen hier tussen 8 juli en 21 augustus helemaal tot rust komen en zomers genieten.”