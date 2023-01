Zo ziet de lokale ronde op het BK wielrennen in Izegem en Ingelmunster eruit

Roeselare/Hooglede VTI Roeselare richt rouwhoekje in na CO-dood leerling Aaron (16) en diens vader en oud-leer­ling Marnick (44): “Klap is heel hard aangekomen”

In het Roeselaarse VTI is een rouwhoekje ingericht na het plotse overlijden van leerling Aaron Sioen (16) uit Hooglede. De jongen uit het vijfde jaar kwam zaterdag samen met zijn vader en oud-leerling van de school Marnick (44) om het leven door een CO-intoxicatie in hun woning in Hooglede. “We rouwen om Aaron, en hopen op een spoedig herstel voor zijn broer Iben”, aldus directeur Paul De Brabander.

17:39