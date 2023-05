Zo VeloVeilig is Izegem: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Automobi­list zegt horeca vaarwel na nieuw ongeval onder invloed van alcohol: “Man moest wegsprin­gen om niet geraakt te worden”

Een marktkramer uit Roeselare mag van de rechter vier en een halve maand niet rijden nadat hij zwaar in de fout ging in het verkeer. T.V. reed een geparkeerde wagen aan, een man die een dakraam aan het installeren was, kon nog net wegspringen. “Met zoveel alcohol in uw bloed had u even goed blind kunnen rijden”, sprak de rechter. “Dit was bijna een zelfmoordmissie.”