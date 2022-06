Zeventig Oekraïense vluchtelingen vinden onderdak in Izegem

“Het gaat vooral om mensen die hier al een connectie hebben en via die personen aan huisvesting raken”, bevestigt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Voor het gros van die mensen hebben wij dus geen opvang moeten voorzien .Ondertussen heeft operator Proximus wel laten weten dat ze een oude conciërgewoning in hun telecomgebouw langs de Stationsstraat hebben opgeknapt en ter beschikking van vluchtelingen stellen. Door de toename in het aantal vluchtelingen is de druk op onze sociale dienst wat toegenomen en daarom gaan we ook een halftijdse werkkracht extra aanwerven.”