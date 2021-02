Ze overwon corona, maar oudste mantelzorger van het land Gabriella (101) nu toch overleden: “Mémé was niet meer dezelfde na haar ziekte”

Oudste mantelzor­ger van het land wordt 100: "Dat ik voor hem kan zorgen, is schoonste cadeau”

11 december De oudste mantelzorger van het land is 100 jaar geworden. Eeuwelinge Gabriella Wylin zorgt thuis in Izegem nog zélf voor haar zieke echtgenoot Oscar (93). "Ik verlies hem geen vijf minuten uit het oog, zo benauwd ben ik dat er hem iets overkomt", zegt ze. "Als het over zijn gezondheid gaat, ben ik de baas. Want hij moet nog een beetje bij mij blijven, hé."