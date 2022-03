Zaterdag herdenkingsdienst overleden kunstenaar Johan Herman

Johan Herman overleed vorige week maandag in ziekenhuis AZ Delta in Roeselare. Hij had al langer hartproblemen. Zijn familie meldt dat er op zaterdag 2 april om 13 uur een herdenkingsplechtigheid voor Johan plaats vindt in de aula van funerarium Snoeck in de Bellevuestraat 24. Het lichaam groeten is niet mogelijk, gezien het Johans wens was dit aan de wetenschap te schenken. “Toch stonden we er op om samen een herdenking voor Johan te organiseren”, vertelt stiefzoon Tom Vandenbussche. “We willen iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen. Het doet deugd om te weten hoe geliefd hij was.”