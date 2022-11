Zangeres Slongs en Izegemse bakker Jan protesteren samen tegen hoge energieprijzen: “Zo veel mogelijk mensen op straat krijgen”

Zangeres Slong, bekend van oa. ‘Lacht Nor Mij’ en het alter ego van Charissa Parassiadis - richtte eind oktober met vijf kompanen het collectief Trop is Te Veel op, met mensen uit artistieke middens, de vakbond, het bedrijfs- en verenigingsleven. Samen willen ze zoveel mogelijk mensen op straat krijgen om hun ongenoegen te uiten over de manier waarop de overheid de energiecrisis aanpakt, te beginnen met een nationale betoging op 4 december aan het Noordstation in Brussel. In de hoop mensen uit alle sectoren warm te maken voor hun protest vroeg en kreeg ze ook de hulp van bakker Jan, die op de Bosmolens in Izegem een eigen zaak heeft. Samen met voormalig zelfstandige Lilly d’Oliveira ging ze op bezoek bij hem.

Mee op de barricaden

“Ik had in de pers al gelezen dat Jan zijn energiefacturen tot tienduizend euro opliepen en de manier waarop hij dat aan de kaak probeert te stellen”, zegt Slongs. “Ik vind het inspirerend en moedig, want weinig mensen durven tegenwoordig nog hun nek voor iets uitsteken. Door met Jan in gesprek te gaan hoop ik dat hij zijn collega’s kan overtuigen om mee op de barricaden te gaan staan.”

De bakker belooft alvast alles te proberen wat hij kan. “Al wordt het geen makkelijke klus, want bakkers zijn van nature niet gewoon om te protesteren”, meent hij. “Maar van collega’s hoor ik alleen maar verhalen over hoe moeilijk ze het hebben of zelfs over bakkerijen die de deuren moeten sluiten. Dan denk ik dat het nu meer dan tijd is om onze stem te laten horen. De betoging op 4 december valt op dat vlak wel wat slecht, want twee dagen later is het Sinterklaas. Dat is één van de drukste periodes van het jaar voor ons, maar er volgen ongetwijfeld nog acties en ik ga er alles aan doen om mijn collega’s daar wél te krijgen.”

Volledig scherm Bakker Jan Dierickx-Visschers, zangeres Slongs Dievanongs en zelfstandige Lilly d'Oliveira voeren actie tegen de hoge energieprijzen. © vdi

Belangrijke stem

Slongs beaamt. “Zelfs al krijgen we op 4 december maar één bakker daar die zijn verhaal kan doen, dan hebben we die stem ook gehoord”, zegt ze. “En we staan inderdaad nog maar aan de start van ons protest. We gaan door tot de prijzen van gas en elektriciteit drastisch gedaald zijn. De overheid geeft nu wel 200 euro steun op de factuur per maand, maar voor een zelfstandige is dat bedrag niets als hij maandelijks een bedrag van een paar duizend euro moet ophoesten. Op die manier zijn mensen in enkele maanden tijd failliet.”

De bakker en zangeres blijken over wel meer kwesties hetzelfde te denken. “Als de mensen hun factuur niet meer kunnen betalen, gaan winkels dicht, stort het systeem in elkaar en krijg je alleen nog maar zielloze steden met enkel grote ketens”, klinkt het. “Er heerst nu ook veel gelatenheid bij de bevolking, terwijl we hen net wakker willen schudden. We moeten nu iets ondernemen voor het helemaal te laat is. Als je je facturen niet meer kan betalen, dan zit een bezoek aan een cultuurhuis of concert er ook niet meer in.” Of in het geval van Jan een renovatie van het atelier en aanwerving van een extra bakkersgast. “Twee investeringen die ik door de hoge kosten niet kon uitvoeren. Net daarom vind ik het belangrijk nu op de barricaden te gaan staan. Samen staan we sterk”, besluit hij.

Meer info via www.tropisteveel.be.

