Yana geeft mensen hoop met geluksproject en deelt wijsheids-spreuken uit

Roeselare Stad steekt kinderop­vang­me­de­wer­kers hart onder de riem: “Waardering uiten en luisteren naar hun bezorgdhe­den”

Roeselaars schepen Michèle Hostekint (Vooruit) ging dinsdagochtend langs bij kinderopvang De Leeuw langs de Rijselstraat. Het bezoek kaderde in een rondgang langs alle kinderopvanginitiatieven in de stad bij de start van 2023. Tijdens die ronde van de kinderopvang wil de stad de sector die het niet onder de markt heeft een hart onder de riem steken, en een luisterend oor bieden inzake de grootste uitdagingen. De medewerkers krijgen ook een kleine attentie en worden geïnformeerd over de nieuwe stedelijke premie ter ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven in de stad. “We vinden het belangrijk om in nauw contact te staan met de mensen die iedere dag voor onze kinderen zorgen”, aldus schepen Hostekint. “Via de bezoeken willen we vooral onze waardering uiten voor het harde werk dat zij leveren, en luisteren naar hun bezorgdheden.”

24 januari