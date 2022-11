Yana (22) focust in nieuwe roman op huiselijk geweld: “Geef de moed niet op”

IzegemVier jaar geleden schreef Yana Vanoverberghe (22) voor het eerst een romantisch verhaal, dat ook de moeilijkheden van een revalidatie en het leven met beperkingen weergaf. Deels autobiografisch, want ze herstelde ooit zelf van een zwaar ongeval. Nu is ze al aan haar vierde boek toe en dit keer focust ze zich op huiselijk geweld, gelukkig géén persoonlijk gegeven.

Yana debuteerde in 2018 met ‘De ogen die elkaar vonden’, een roman die ook de moeilijkheden van een revalidatie na een ongeval belicht. Iets waar ze kan van mee spreken. Tien jaar geleden fietste ze naar school toen ze door een wagen geraakt werd. Een zwaar herstel volgde, vlugger dan de dokters hadden verwacht. “De schrijfmicrobe zit in de familie en heb ik van mijn meter”, vertelt Yana. “Alleen is het schrijven bij mij er vroeger dan verwacht uitgekomen. Het begon als een soort therapie-oefening, maar groeide al vlug uit tot iets veel groters. In 2018 kon ik zo die nare ervaring van me af schrijven. In de jaren die volgden schreef ik nog verschillende boeken, waaronder twee dichtbundels.”

Herkenbaar

Dit keer heeft ze met ‘Gebarsten Ziel’ een boek klaar dat met huiselijk geweld toch wel over een zwaar onderwerp gaat. “Mensen moeten zich géén zorgen maken: ik baseer me daarvoor niet op eigen ervaringen. De voorbije jaren heb ik me verdiept in mindfullness en heb ik de website medidacht.com opgericht, waarbij ik mensen met gerichte tips en met onder andere meditatie hoop te begeleiden naar een gelukkiger leven. Ondertussen volg ik ook via afstandsonderwijs studies klinische psychologie. “

Quote Voor sommigen zal het heel herkenbaar zijn, maar zoals de ondertitel ‘Geef de moed niet op, er is altijd hoop’ duidelijk maakt, benader ik het ook met goede intenties. Yana Vanoverberghe

“Daarom leek het me fascinerend om in de wereld van het huiselijk geweld te duiken. Voor sommigen zal het heel herkenbaar zijn, maar zoals de ondertitel ‘Geef de moed niet op, er is altijd hoop’ duidelijk maakt, benader ik het ook met goede intenties. Dat gebeurt vanuit het perspectief van hoofdpersonage Ava. Ze raakt dieper en dieper in de put, tot er plots iemand verschijnt die licht in haar leven brengt. Durft ze hem wel vertrouwen? En als ze dat doet, loopt dit dan wel goed af? Dat kom je allemaal in het boek te weten.”

Op de cover prijkt Yana’s gezicht, deels weggemoffeld achter een trui. “Ik vond dat krachtiger dan een volledig herkenbaar beeld”, zegt ze. “De foto is genomen door mijn moeder Griet Casteele, die fotografe is. De beelden zijn dan weer gemaakt in de studio van mijn vriend Korneel, wiens vader Koen ook boeken in hetzelfde genre schrijft, wat natuurlijk fijn is. Nu ik verdere studies volg hoop ik de ervaring die ik daar op doe ook in toekomstige boeken te verwerken en nog meer details juist te hebben. Zo werk ik nu al aan een zesde boek, dat in dezelfde schrijfstijl als die van Shakespeare is gepend”, besluit Yana.

‘Gebarsten Ziel’ kost 21,99 euro en is te koop via www.boekscout.nl.

