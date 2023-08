WONEN OP HET WATER. Ooit vervoerde de Ibis bakstenen, nu maakt Francis (45) er duurzame woonboot van: “Plots zagen we hem staan op een zoekertjessite”

“Drugsspui­ten, uitwerpse­len en er werd zelfs al een mes getrokken”: bewoners Residentie Sint-Mi­chiel durven apparte­ment niet meer uit

‘Wij zijn de drugsdealers, junkies en het gedrag van de marginalen hier spuugzat’. Die tekst staat te lezen op affiches in en aan de Sint-Michielsgalerij in hartje Roeselare. Het is een noodkreet van de bewoners van de bovengelegen residentie Sint-Michiel. Al 2,5 jaar worden zij geplaagd door overlast, vandalisme en criminaliteit die naar hun zeggen allen drugsgerelateerd zijn en gelinkt aan één buur. “Wij voelen ons niet meer veilig in ons eigen huis”, aldus de bewoners.