Wielrenner Tim Declercq dacht mee na over parcours BK Wielrennen: “Gevraagd om gevaarlijke bochten te vermijden”

“Ik was vragende partij om richting Heuvelland te gaan zodat er toch iets van lastigheid in zou zitten”, glimlacht Tim. “In Izegem is het al vlak genoeg. Bij de lokale lus heb ik gevraagd om niet te veel gevaarlijke bochten te voorzien en daar is rekening mee gehouden. Ik wilde ook enkele lange rechte stukken en die zitten er in, zoals de Bruggestraat als je van Ingelmunster naar Meulebeke rijdt. Daar kan er misschien wel iets gebeuren, met de wind als extra factor. Het zal een heel open koers zijn, die moeilijk te controleren valt, maar dat maakt het natuurlijk extra spannend. Ik vind het ook heel fijn dat het BK langs mijn supporterslokaal in Zonnebeke zal passeren. Daar zouden ze misschien een fandorp willen maken. Ik kijk er in ieder geval naar uit.”