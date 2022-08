Wielertocht Izegem-Belle aan tiende editie toe

Het gaat om een tocht tussen Izegem en partnerstad Belle in Frankrijk. Recreanten en gezinnen met kinderen kunnen gaan voor de 35 kilometer. Wie iets meer wil, kiest voor de 55 kilometer met een keerpunt aan Bellewaerde en als je 70 kilometer fietst gaat het tot in Wijtschate. Wie opteert voor de volle 105 kilometer raakt effectief tot in Belle. Ook dit jaar is er in de marge een fotowandelzoektocht van acht kilometer. Die dag is er in zaal Ruytershove in de Manegemstraat een wielercafé en kan je er heerlijke spaghetti smullen. Inschrijven kan de dag zelf ter plaatse aan Ruytershove vanaf 7.30 uur. Meer info via www.izegembelle.be.