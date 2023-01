Wielerfanaat Danny (61) overleden aan hartfalen tijdens overwintering in Spanje: “We hebben gelukkig nog kerst met de kleinkinderen kunnen vieren”

Roeselare VK architects+engineers gaat in zee met Sweco

Het internationaal actieve ingenieurs- en architectenbureau Sweco neemt sectorgenoot VK architects+engineers uit Roeselare over. Samen willen ze het hoofd bieden aan de opeenvolgende sociale, ecologische en technologische veranderingen. VK architects+engineers is een multidisciplinair ontwerpbureau dat architectuur- en engineeringontwerpoplossingen aanbiedt op internationale schaal en kantoren heeft in eigenland, maar ook in Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam. “Samen met Sweco blijven wij koploper in het domein van duurzame projecten. Wij hebben de beste talenten met grondige expertise aan boord om dat mogelijk te maken. Onze ambitie om een partner voor de volledige levenscyclus te worden is in lijn met het leidend beginsel van Sweco: ‘Sustainability by design’”, aldus Paul Corbeel, CEO van VK architects+engineers. “Ook op het gebied van bedrijfscultuur zien wij veel overeenkomsten, met initiatieven die duidelijk het verschil maken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, kennisdeling en open communicatie. Bovendien spreken de Europese dimensie van de hele groep, de grensoverschrijdende mogelijkheden en de gedecentraliseerde manier van werken ons erg aan. Wij kijken ernaar uit om met onze ontwerpen verder te bouwen aan een duurzame toekomst.”

