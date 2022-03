West-Vlaamse Intercommunale en stad Izegem lanceren nieuwe verkaveling langs Kokelarestraat

Izegem Stad maakt trage weg tussen Hoge- en Binnen­straat in Kachtem breder

Izegem gaat de trage weg tussen de Hoge- en Binnenstraat verplaatsen en verbreden. Het gaat om een onverharde weg die tussen enkele stukken landbouwgrond loopt. “De feitelijke ligging komt niet meer overeen met de oorspronkelijke juridische ligging”, zegt schepen Caroline Maertens (N-VA). “Oorspronkelijk liep de weg dwars doorheen het perceel. Nu loopt hij nu langsheen de erfscheiding. Om een betere toegankelijke en comfortabele trage verbinding te realiseren wordt de trage weg verlegd rekening houdend met de nieuwe verkaveling aan de oostelijke zijde. De trage weg loopt deels over private percelen.” Van de Binnenstraat tot de Hogestraat wordt de weg over het ganse tracé aangelegd in betonverharding . In het meest noordelijke deel wordt naast de voetweg in beton ook een strook grasbetontegels aangelegd zodat de verharding kan gebruikt worden als uitweg voor de landbouwvoertuigen naar het achterliggend akkerland.

17 maart