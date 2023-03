West-Vlaamse Delhaize-vestigingen blijven woensdag dicht: “We blijven met heel veel vragen achter”

Een rij winkelkarretjes en wat paletten barricaderen de ingang van de Izegemse vestiging. In de inkomhal hebben zich enkele personeelsleden verzameld die ook lid van de vakbond zijn. Zij zien de toekomst zeer somber in. “Gisteren zijn er bij veel collega’s tranen gevloeid”, zegt Dimitri Beels (ACV Puls). “We blijven dan ook met heel veel vragen en onduidelijkheid achter. Daarom hebben we dinsdag vrij vlug beslist om de Izegemse vestiging na de bekendmaking van het nieuws dicht te houden. Ook vandaag blijft de supermarkt hier dicht, net als alle andere West-Vlaamse vestigingen. De solidariteit onder het personeel is groot. Dit is nochtans een goed draaiend filiaal, met 56 trouwe werknemers, maar dat blijkt allemaal van geen tel.”

Dimitri werkt al twaalf jaar voor Delhaize. Zijn collega Marnix Lapeirre (ABVV) zet zich al ruim 43 (!) jaar in voor de Izegemse vestiging. “Ik moet nog veertien maanden werken. Wie weet maak ik die verzelfstandiging niet meer mee, maar het gaat me om het principe. Ik leef enorm mee met mijn andere collega’s. De directie beweert wel dat ze dezelfde loons- en arbeidsvoorwaarden nog een half jaar na overname zullen garanderen, maar je kan er van op aan dat een zelfstandige overnemer die nooit zal kunnen honoreren. En dan wordt het personeel geconfronteerd met een nieuw contract, te nemen of te laten. Dat kan nooit goed aflopen. Dit is spelen met de job van 9.000 werknemers over heel het land.”

Volledig scherm De Delhaize in Izegem bleef woensdag voor de tweede dag op rij dicht. © vdi

Of de supermarkt donderdag alweer de deuren opent is nog niet duidelijk. “Er is pas dinsdag een nieuwe ondernemingsraad en wellicht krijgen we dan pas meer antwoorden. Tot die tijd blijft het zeer onrustig onder het personeel. Er is echter nog geen beslissing genomen over of we de komende dagen al dan niet dicht blijven.”

Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver bevestigt dat zo goed als alle West-Vlaamse filialen woensdag dicht blijven. “Tien filialen houden de deuren gesloten, enkel de vesitging in Knokke-Heist is wel open”, klinkt het<.

