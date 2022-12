West-Vlaams noodplan bij afschakeling elektriciteit nog niet getest

Roeselare Jonge mama schrijft open brief na schorsing ’t Fopspeen­tje: “Hoe kan het agentschap Opgroeien een onderzoek voeren in een lege kinderop­vang?”

“Als papier ons enig wapen is in deze strijd, laat deze open brief dan mijn hulp zijn.” Elise Degroote, een jonge Roeselaarse mama, is in haar pen gekropen om haar steun te betuigen aan Nancy Vanclooster van ’t Fopspeentje. Het Agentschap Opgroeien heeft de groepsopvang recent geschorst voor drie maanden. “Hoe leggen we ons kind uit dat ze niet meer welkom is bij de vertrouwde Nancy? En welke impact zullen de veranderingen hebben op het mentale welzijn van onze dochter?”, vraagt de mama van Lauranne zich af.

15 december