Werken met brander veroorzaken brandje aan nieuwbouwwoning in Izegem

Het vuur in de isolatie tussen de binnen- en de buitenmuur werd rond 16 uur veroorzaakt door werken met een brander door een aannemer. Via de ventilatiegaten en de isolatie verspreidde het vuur zich gretig verder in de holtes tussen de muren. Het zorgde ook al voor rook in de woning. De brandweer van de zone Midwest moest met een boor op strategische plaatsen extra gaten in de gloednieuwe zijgevel boren om via deze wegen het vuur aan de isolatie volledig te kunnen blussen.